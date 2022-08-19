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Video: Süveyş Kanalı'ndaki Günlük Geçiş Trafiği Rekor Düzeye Ulaştı

Video: Süveyş Kanalı'ndaki Günlük Geçiş Trafiği Rekor Düzeye Ulaştı

Güncel Haberler

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Osama Rabie, Cumartesi günü yaptığı açıklamada kanaldaki günlük trafiğin kanalın tarihindeki en yüksek düzeye ulaştığını ve her iki yönden de 89 geminin beklemeksizin toplamda 5,2 milyon tonluk net yük taşıyarak geçiş yaptığını söyledi.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Osama Rabie, Cumartesi günü yaptığı açıklamada kanaldaki günlük trafiğin kanalın tarihindeki en yüksek düzeye ulaştığını ve her iki yönden de 89 geminin beklemeksizin toplamda 5,2 milyon tonluk net yük taşıyarak geçiş yaptığını söyledi.

İdarenin açıklamasında kanalı kuzey yönünden gelerek geçen gemilerin sayısının 44'e ve net yük kapasitelerinin 3 milyon tona ulaştığı, güney yönünden gelen 45 geminin de 2,2 milyon tonluk yük kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Yeni Süveyş Kanalı projesinin açılmasının ardından Süveyş Kanalı'ndaki günlük geçiş oranının da belirgin şekilde arttığını kaydeden Rabea, kanaldaki ortalama günlük geçişlerin 48 gemiden 62 gemiye yükseldiğini ifade etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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