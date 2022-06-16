Video: Sürücüsüz Taksiler Çin'in Güneybatısında Ticari Faaliyete Başladı Çin'in teknoloji devi Baidu tarafından geliştirilen 14 sürücüsüz taksi, Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde ticari faaliyetlere başladı. Çin'in teknoloji devi Baidu tarafından geliştirilen 14 sürücüsüz taksi, Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde ticari faaliyetlere başladı. Chongqing'de yaşayanlar, bir uygulama aracılığıyla sürücüsüz taksilerden yer ayırtabiliyor. Taksiler kendi kendilerine durabiliyor, kentteki karmaşık yol koşullarında gidebiliyor ve normal taksi faaliyetinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor. Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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