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Video: Sürücüsüz Taksiler Beijing'de Ticari Faaliyete Başladı

Xinhua - Güncel
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Video: Sürücüsüz Taksiler Beijing'de Ticari Faaliyete Başladı

Sürücüsüz taksiler, Beijing'de halka açık yollarda ticari faaliyetlerine başladı.

Sürücüsüz taksiler, Beijing'de halka açık yollarda ticari faaliyetlerine başladı.

Çin'in teknoloji devi Baidu ve sürücüsüz start-up Pony.ai tarafından geliştirilen 30 otonom araç, yedek güvenlik sürücüleri olmadan Beijing'in güneydoğusundaki 60 kilometrekarelik bir alanda çalışıyor.

Vatandaşlar, taksi çağırma uygulamalarını kullanarak bu araçlara erişebiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel

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