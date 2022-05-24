Video: Şiddetli Kum Fırtınaları Kuveyt'i Etkisi Altına Aldı - Haberler

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Video: Şiddetli Kum Fırtınaları Kuveyt'i Etkisi Altına Aldı

Xinhua - Güncel
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Video: Şiddetli Kum Fırtınaları Kuveyt'i Etkisi Altına Aldı

Kuveyt'te bir hafta önce yaşanan kum fırtınalarının ardından Pazartesi günü ülkeyi yeni bir şiddetli kum fırtınası dalgası daha etkisi altına aldı.

Kuveyt'te bir hafta önce yaşanan kum fırtınalarının ardından Pazartesi günü ülkeyi yeni bir şiddetli kum fırtınası dalgası daha etkisi altına aldı.

Kuveyt Meteoroloji Departmanı Denizcilik Tahmin Bölümü Başkanı Yasser Al-Balushi yaptığı yazılı açıklamada Kuveyt'in kuzeybatıdan esen ve hızı saatte 60 kilometreyi aşabilen şiddetli bir kum fırtınası yaşayacağını söyledi.

Kuveyt İçişleri Bakanı, halkı değişen hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kuveyt Futbol Federasyonu da Pazartesi günü kötü hava koşulları nedeniyle Emir Kupası'nın final maçının ertelendiğini duyurdu.

16 Mayıs'ta Kuveyt'i etkisi altına alan kum fırtınası, hava trafiğinde kesintilere, üç deniz limanının kapanmasına ve okullarda eğitime ara verilmesine neden olmuştu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kuveyt'ten bildiriyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Xinhua / Güncel

Meteoroloji, Denizcilik, Pazartesi, Kuveyt, Güncel, Haberler

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