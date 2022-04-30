Video: Shanghai'ın Önde Gelen Otomobil Üreticisi Üretime Nasıl Yeniden Başladı?

Shanghai'da Kovid-19'un etkisine rağmen, Çin'in önde gelen otomobil üreticisi SAIC Motor'un fabrikasındaki 4.000'den fazla işçi, virüsten korunarak çalışmaya yeniden başladı.

18 Nisan'dan itibaren dünyanın en büyük 500 şirketi; personel desteği, tedarik zinciri ve üretim yönetimiyle birlikte salgın önleme tedbirlerine odaklanan komple araç ve parça üreticileri ile lojistik şubelerini iş ve üretime yeniden başlama konusunda bir baskı testi altında gördü.

HUANG CHENGCHAO, Shanghai Jiading Semti, Anting Kasabası Yetkilisi

"SAIC Motor, birkaç otomobil parçasının tedarikçileriyle bağlantılı olarak komple araçlar üretiyor. Dolayısıyla SAIC Motor'da işin yeniden başlaması, tüm endüstriyel zincirin işe geri döndürülmesi anlamına geliyor. Nükleik asit testi de işe yeniden başlama için önemli. Erken teşhis, karantinaya yardımcı olabilir ve Kovid-19'un daha fazla yayılması riskini azaltabilir."

Shanghai Belediye Başkan Yardımcısı 22 Nisan'da, şehrin 666 başlıca kuruluşunun yüzde 70'inin Kovid-19'un yeniden canlandığı bir dönemde üretime yeniden başladığını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel