Video: Shanghai'daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi, 5. Cııe'yi Düzenlemeye Hazır

Shanghai'daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi (NECC) Kasım ayı başında yapılması planlanan 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nı (CIIE) düzenlemeye hazır.Bu yılki fuara, Fortune 500 listesinde yer alan 280 şirket ve sektör lideri kuruluşun katılacağı teyit edildi.

Shanghai'daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi (NECC) Kasım ayı başında yapılması planlanan 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nı (CIIE) düzenlemeye hazır.

Bu yılki fuara, Fortune 500 listesinde yer alan 280 şirket ve sektör lideri kuruluşun katılacağı teyit edildi. Bunların yaklaşık yüzde 90'ı fuarın önceki katılımcılarından oluşuyor.

Dört yapraklı yonca şeklinde özgün bir mimariye sahip olan NECC 1,5 milyon metrekareden daha büyük bir alan üzerinde kurulu. NECC'de, her biri, yaklaşık 4 futbol sahası büyüklüğündeki 30.000 metrekare kadar alana sahip 15 tane dev sergi salonu bulunuyor.

Çin Ticaret Bakanlığı istatistiklerine göre, 2018'den 2021'e kadar düzenlenen dört ithalat fuarının katılımcıları 1.500'den fazla yeni ürün, teknoloji ve hizmetin lansmanını yaptılar. Bu ürün ve hizmetler için açıklanan toplam ciro hedefi 270 milyar ABD dolarının üzerinde bulunuyordu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai kentinden bildiriyor.