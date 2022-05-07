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Video: Shanghai'daki Geçici Hastaneyi Kuran Gençler

Xinhua - Güncel
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Video: Shanghai'daki Geçici Hastaneyi Kuran Gençler

Çin'de Çarşamba günü Gençlik Günü kutlandı.

Çin'de Çarşamba günü Gençlik Günü kutlandı.

Çinli gençler Çin'in Kovid-19'a karşı son mücadelesinde esaslı bir rol oynuyor.

Shanghai Tünel Mühendislik Ltd. Şti.'den bir grup genç çalışan, Shanghai Uluslararası Pisti'ni çabucak bir geçici hastaneye dönüştürdü.

Azami kapasitesi 13.500 yatak olan hastaneye 9.500 hasta kabul edildi.

Şimdiye kadar 2.700 hasta iyileşmelerinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Shanghai Tünel Mühendislik Ltd. Şti. çalışanları:

"Güçlü kal!"

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, gençlik, Güncel, Haberler

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