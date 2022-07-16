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Video: Serbest Paraşütle Atlama Çin'de Popülerlik Kazanıyor

Xinhua - Güncel
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Video: Serbest Paraşütle Atlama Çin'de Popülerlik Kazanıyor

Skydiving veya paraşütle atlama, Çin'in güneybatısındaki gençler arasında giderek popülerlik kazanıyor.

Skydiving veya paraşütle atlama, Çin'in güneybatısındaki gençler arasında giderek popülerlik kazanıyor.

LİU ZHİHUA, Chengdu'daki bir serbest paraşüt kulübünün müdürü:

"Havalı yeni şeyleri denemeye düşkün maceracı gençleri kendine çeken serbest paraşüt sporu, ticari olarak on yıldan uzun bir süredir Çin pazarına girmiş durumda. Onlar için paraşütle atlama, sınırları zorlamak için yapılması şart olan bir etkinlik."

Paraşütle atlama için aranan yükseklik genellikle yerden 700 ila 5.000 metre olsa da, Çin'de atlayışlar genelde 3.000 ila 4.000 metreden yapılıyor.

Profesyonel eğitmenler, katılımcıları, uçağa binmeden önce paraşütle atlarken uygulanacak çeşitli koruyucu önlemler ile gökyüzünde nasıl hareket edilmesi gerektiği de dahil olmak üzere detaylı şekilde bilgilendiriyor.

LİU ZHİHUA, Chengdu'daki bir serbest paraşüt kulübünün müdürü:

"Gökyüzü, oraya fazla çıkılmadığından bilinmeyenlerle dolu. Serbest paraşüt, adrenalin ve dopamin salgılanmasını hızlandırarak bize mutluluk veriyor. Yani bu spor, insanların üzerlerindeki stresi gidermeleri için iyi bir yol. Fazla mesai yapanlar veya aylık satış hedeflerini tutturmak için kendilerini strese sokanlar için, skydiving yapmak stresi azaltmak için iyi bir seçim."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel

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