Video: Rus Malları Yeni Uluslararası Kara-deniz Taşımacılığıyla Çin'in Güneyine Getiriliyor

Rusya'dan gelen ilk uluslararası demiryolu-deniz yük treni, Pazartesi günü, Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing belediyesinin Jiangjin bölgesinde bulunan Xiaonanya istasyonundan ayrıldı ve 4 milyon yuan (594.000 ABD doları) değerinde 25 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) Rus malını taşıdı.

Tren, Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne varmak üzere olan trenin kara-deniz nakliye güzergahındaki yolculuğunun tamamı yaklaşık 10 gün sürecek.

Bu hat, Singapur ve Çin'in batısında yer alan eyalet düzeyindeki bölgeleri tarafından ortaklaşa oluşturulan bir ticaret ve lojistik geçiş yolu olan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda bulunuyor.

Yeni ulaşım hizmeti, Avrupa'dan Çin'in güneyine bir başka hızlı geçiş imkanı sağlıyor. Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru üzerinden ulaşılabilen destinasyonlar, 2021 yılı sonunda dünya genelinde 107 ülke ve bölgede 315 limana ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Chongqing belediyesinden bildiriyor.

Xinhua / Güncel