Video: Rcep, Çin'in Batısından Geçen Kara-deniz Ticaret Koridoru Üzerindeki Ticareti Artırdı

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasının dört ay önce yürürlüğe girmesinin ardından, anlaşma uyarınca Çin'in batısındaki kara-deniz ticaret koridoru boyunca yük treni hizmetleri artırıldı.

RCEP, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) üye 10 ülke ile Çin de dahil olmak üzere serbest ticaret ortakları arasında yapılan bir mega ticaret anlaşması.

Kağıt hamuru, seramik karolar ve çeşitli ürünlerle tam kapasite dolu bir yük treni Çarşamba günü, ülkenin güneyindeki liman kenti Qinzhou'dan kuzeye doğru yola çıktı.

Tren, iki gün sonra Çin'in batısındaki Chongqing'e ulaştı.

Tren, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'ndan geçti.

Koridor, Singapur ve Chongqing'in operasyon merkezi olduğu Çin'in eyalet düzeyinde bölgeleri tarafından ortaklaşa inşa edilen bir ticaret ve lojistik geçit.

ZHANG XİNGYAN, Chongqing Xiaokang Grup İthalat ve İhracat Şirketi Genel Müdürü:

"Eskiden, geleneksel nehir-deniz ulaşım yöntemi aracılığıyla, malların Chongqing'den Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya taşınması 30 günden fazla sürerdi. Ancak Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, lojistik süresini en fazla 20 güne indirdi ve bu da yalnızca ulaşım verimliliğini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda şirketimizin kapsamlı lojistik maliyetini düşürdü."

Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun 2017'deki açılışından bu yana, Chongqing'den koridor aracılığıyla taşınan TEU (20 feet'lik konteyneri ifade ediyor) sayısı, 3.000'den az iken 2021'de 112.000'e yükseldi.

LAN JİNGZONG, Çin Demiryolu Nanning Grup Limited Şirketi'nin Nakliye Pazar Analizi Departmanı Yöneticisi:

"Sevkiyatı yapılan mallar seramik ve inşaat panoları da dahil olmak üzere onlarca kategoriden, tahıl, oto yedek parçaları, bilgisayar aksesuarları ve dekoratif materyaller gibi 640'ın üzerinde kategoriye genişledi. Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, Çin'in batısını dünyanın geri kalanıyla birleştiren önemli bir kanal haline geldi, ayrıca iç ve dış pazarların "çift dolaşımı" için önemli bir itici güç görevi görüyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel