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Video: Putin Yaptırımları Yumuşatmak İçin Ekonomik Önlemler Çağrısı Yaptı

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Video: Putin Yaptırımları Yumuşatmak İçin Ekonomik Önlemler Çağrısı Yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Perşembe günü, yoğunlaşması beklenen Batı yaptırımlarına yanıt olarak ekonomik önlemler alınmasını istedi.

Putin yaptırımları yumuşatmak için ekonomik önlemler çağrısı yaptı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Perşembe günü, yoğunlaşması beklenen Batı yaptırımlarına yanıt olarak ekonomik önlemler alınmasını istedi.
Bir hükümet toplantısında video bağlantısı aracılığıyla ekonomik konularla ilgili konuşan Putin, hem kısa hem de orta vadede esnek, etkili eylemler planlamanın ve bunları tutarlı bir şekilde uygulamanın gerekli olduğunu söyledi.
Putin, hükümet ve merkez bankasından, makroekonomik göstergelerin sürdürülebilir bir şekilde toparlanmasını sağlamalarını istedi.
Putin, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ihracata yönelik sektörlerin baskı altında olduğunu ve Rus ihracatçıların diğer pazarlara geçişinin zaman aldığını kaydetti.
Bu arada Putin, sanayi üretiminin bir önceki yılın seviyesine dönmesi gibi bazı olumlu eğilimlere de dikkat çekti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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