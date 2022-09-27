Video: Polis Memurları Bir Köylünün 100.000 Yuan Tutarında Parayı Enkazdan Çıkarmasına Yardım Etti Güncel Haberler Çin'in Sichuan eyaletinin Luding ilçesinden polis memurları, bir köylünün enkaz altından 100.000 yuandan (yaklaşık 14.000 ABD doları) daha fazla nakit çıkarmasına yardım etti. Çin'in Sichuan eyaletinin Luding ilçesinden polis memurları, bir köylünün enkaz altından 100.000 yuandan (yaklaşık 14.000 ABD doları) daha fazla nakit çıkarmasına yardım etti. Köylü, bölgeyi sarsan 6,8 büyüklüğündeki depremden haftalar sonra, 23 Eylül'de kayıp paraları polise bildirdi. Polis memurları derhal köye giderek parayı enkaz altından çıkarmak için bir balyozla yaklaşık 30 dakika boyunca çalıştı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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