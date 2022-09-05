Video: Pakistanlı Uzmana Göre Göçmenlik Sorunlarının Temel Nedeni ABD Hegemonyası

Pakistanlı bir uzman Amerikan hegemonyasının çok sayıda insan hakları krizine yol açan göçmenlik sorunlarının temel nedeni olduğunu söyledi.

Pakistanlı bir uzman Amerikan hegemonyasının çok sayıda insan hakları krizine yol açan göçmenlik sorunlarının temel nedeni olduğunu söyledi.

Wall Street'te eski bir yatırım bankacısı olan Mir Mohammad Ali Khan, göçmenlik sorunlarının Amerika Birleşik Devletleri'nin Latin Amerika ve dünyanın diğer bölgelerindeki uzun süredir devam eden hegemonyası ile bağlantılı olduğunu söyledi.

MIR MOHAMMED ALI KHAN, Wall Street'te eski yatırım bankacısı:

"Amerika savaşlara yol açıyor, yer değiştirmelere neden oluyor, göçmenlik krizleri yaratıyor. Bu doğrudan insan hakları krizi yaratıyor. Sonra onlar (ABD) bize "mültecileri kabul etmiyoruz" diyorlar değil mi? Bu ikiyüzlülüğü hazmetmek mümkün değil."

Pakistanlı uzman, bu yıl en az 50 göçmenin ölümüne neden olan Teksas'taki insan kaçakçılığı trajedisi de dahil olmak üzere birçok insan hakları krizinin ABD göçmenlik politikası sorununu gösterdiğini söyledi.

MIR MOHAMMED ALI KHAN, Wall Street'te eski yatırım bankacısı:

"İki aylık, üç aylık bebeklerin annelerinden ayrıldığından haberim var. Özellikle Ekvador ve Peru'dan ta Meksika'ya kadar yürüyerek sınırı geçen Latin Amerikalılar... Açlıktan ölen, hayvanlara yem olan, sınır muhafızları tarafından vurulan resmi kayıtlara geçmemiş çok sayıda ölüm var."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor.