Video: Otomatik Qingdao Limanı'nda Konteyner Faaliyetleri Hızla Arttı

Çin'in Qingdao kentindeki otomatik liman terminalinde son aylarda konteyner faaliyetleri hızla arttı.

Xinhua'ya konuşan yöneticiler, bu yılın ilk 8 ayında terminaldeki ticari operasyonların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,2 artış gösterdiğini söyledi.

WANG YONGFA, Qingdao Yeni Qianwan Konteyner Terminali Operasyon Departmanı Dönüşümlü Başkanı:

"Otomatik liman terminaline daha fazla gemi geldi ve terminalde daha fazla TEU (20 fit eşdeğer birim) elleçlendi."

WANG WEI, Qingdao Yeni Qianwan Konteyner Terminali Operasyon Departmanı Genel Müdürü:

"Operasyonlarımızın verimliliği sürekli artırılıyor. Bu yılın ilk aylarından itibaren terminalimiz, tek bir vinçle yükleme verimliliğinde kendi rekorunu iki kez kırdı. Ayrıca güneş ve rüzgar enerjisini daha fazla kullanarak bölgeyi yeşil liman terminaline dönüştürüyoruz."

Otomatik terminal Mayıs 2017'de işletmeye açıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qingdao'dan bildiriyor.