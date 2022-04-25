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Video: Offroad Meraklıları "Ölüm Denizinde"

Xinhua - Güncel
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Video: Offroad Meraklıları 'Ölüm Denizinde'

Çin'in en büyük çölü olan Taklamakan Çölü, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin derinlerinde yer alıyor.

Çin'in en büyük çölü olan Taklamakan Çölü, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin derinlerinde yer alıyor. Taklamakan Çölü "ölüm denizi" olarak da biliniyor.

Bazı offroad meraklıları Nisan ayında Taklamakan Çölü'nü geçmeyi başardı.

Xinjiang'ın Yuli ilçesinden yola çıkıp 18 günde 1.850 km'lik bir güzergahı tamamladılar.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Urumqi kentinden bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Uygur, Güncel, Haberler

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