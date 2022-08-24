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Video: Myanmar'daki Kasabalarda Son 50 Yılın En Yüksek Günlük Yağış Rekoru Kırıldı

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Video: Myanmar'daki Kasabalarda Son 50 Yılın En Yüksek Günlük Yağış Rekoru Kırıldı

Myanmar Meteoroloji ve Hidroloji Departmanı'na göre, ülkenin ticari şehri Yangon ve batıdaki Kyaukphyu kasabası, Çarşamba günü 50 yılın ardından en yüksek tek günlük yağışı yaşadı.

Myanmar Meteoroloji ve Hidroloji Departmanı'na göre, ülkenin ticari şehri Yangon ve batıdaki Kyaukphyu kasabası, Çarşamba günü 50 yılın ardından en yüksek tek günlük yağışı yaşadı.

Meteoroloji bürosu, ülkenin eski başkenti Yangon'da, 2019 yılının Ağustos ayındaki 149 mm verisinin, Çarşamba günü kaydedilen 170 mm ile geçildiğini ve 54 yılın en yüksek tek günlük yağışının görüldüğünü duyurdu.

Arakan eyaletinin büyük kasabalarından Kyaukphyu'da 1994 yılının Ağustos ayında kaydedilen 272 mm'nin ardından Çarşamba günü 502 mm ile 58 yılın en yüksek rekoru kırıldı.

Çarşamba günü Xinhua'ya konuşan Meteoroloji ve Hidroloji Departmanı Müdürü Hla Tun, "Rekor yağışlar, doğudan gelen şiddetli muson rüzgarı nedeniyle yaşanıyor" dedi ve "Tek günlük aşırı yağışa rağmen bu seneki ortalama yağış düşük ve yetersiz" diye ekledi.

Çarşamba sabahı, yağmurun neden olduğu sel, Yangon'da bazı bölgeleri sular altında bıraktı.

Mayıs ayının ortasından Ekim ayının sonlarına kadar yağış mevsimi yaşayan Myanmar'da ortalama en yüksek yağış Temmuz ve Ağustos aylarında görülüyor.

Buna rağmen, meteoroloji bürosunun raporuna göre, bu Güneydoğu Asya ülkesindeki bazı kasabalar bu sene yaklaşık 70 yıl içinde rekor kıran Temmuz sıcak dalgaları yaşadı.

Hla Tun, iklim değişikliği sebebiyle gelecekte aşırı hava olaylarının meydana gelebileceğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yangon'dan bildiriyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Xinhua / Güncel

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