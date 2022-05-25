Video: Mumbai Hindistan'ın En Büyük Kedi Fuarına Ev Sahipliği Yapıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Video: Mumbai Hindistan'ın En Büyük Kedi Fuarına Ev Sahipliği Yapıyor

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Video: Mumbai Hindistan'ın En Büyük Kedi Fuarına Ev Sahipliği Yapıyor

Hindistan'ın çeşitli cinslerden 400 kediyi içeren en büyük kedi şovu, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından Pazar günü Mumbai'ye döndü.

Hindistan'ın çeşitli cinslerden 400 kediyi içeren en büyük kedi şovu, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından Pazar günü Mumbai'ye döndü.

Etkinlikte, Bengal, İran, Himalaya ve Sibirya gibi bir dizi nadir ırk dahil olmak üzere Hindistan'dan en iyi kedi cinsleri sergilendi.

Etkinlikte ayrıca bir şampiyonluk kedi gösterisi ve bir kedi sahiplenme girişimi de yer aldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Mumbai'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Bengal, Pazar, India, kedi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title