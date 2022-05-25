Video: Mumbai Hindistan'ın En Büyük Kedi Fuarına Ev Sahipliği Yapıyor - Haberler

Hindistan'ın çeşitli cinslerden 400 kediyi içeren en büyük kedi şovu, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından Pazar günü Mumbai'ye döndü.

Etkinlikte, Bengal, İran, Himalaya ve Sibirya gibi bir dizi nadir ırk dahil olmak üzere Hindistan'dan en iyi kedi cinsleri sergilendi.

Etkinlikte ayrıca bir şampiyonluk kedi gösterisi ve bir kedi sahiplenme girişimi de yer aldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Mumbai'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel