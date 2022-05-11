Video: Mumbai'deki Hindu Topluluğu Yeni Tapınağın Açılışını Kutladı - Haberler

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Video: Mumbai'deki Hindu Topluluğu Yeni Tapınağın Açılışını Kutladı

Xinhua - Güncel
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Video: Mumbai'deki Hindu Topluluğu Yeni Tapınağın Açılışını Kutladı

Mumbai'de Pazar günü 500'den fazla kişi, yeni inşa edilen Gokul tapınağının Krishna tanrısı idolünün geçit törenine katıldı.

Mumbai'de Pazar günü 500'den fazla kişi, yeni inşa edilen Gokul tapınağının Krishna tanrısı idolünün geçit törenine katıldı.

Hindular tören sırasında dans etti ve müzik aletleri çaldı. Performans sergileyenlerin bazıları parlak sarı, kırmızı ve siyah kaplan ve leopar kostümleri giydi.

Yazın bunaltıcı sıcağında gerçekleşen törene katılanlara, tapnınağın destekçileri tarafından yiyecek ve su dağıtıldı.

Tapınağın tavanlarında ve duvarlarında ince oymalı ahşap duvar resimleri ön plana çıkıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Mumbai'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Müzik, Pazar, Güncel, Haberler

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