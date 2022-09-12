Video: Moskova, Kuruluşunun 875. Yıl Dönümünü Kutluyor Güncel Haberler Rusya'nın başkenti Moskova bu hafta sonu kuruluşunun 875. yıl dönümünü kutluyor. Rusya'nın başkenti Moskova bu hafta sonu kuruluşunun 875. yıl dönümünü kutluyor. Sabahtan akşama kadar kentin ana cadde ve parklarında konserler, toplu etkinlikler ve gösteriler düzenlendi. Teknelerle gerçekleştirilen geçit törenleri, at gösterileri ve defileler kentteki yüzlerce kutlama etkinliğinden bazılarıydı. Bir gelenek olarak havai fişek gösterisi de gece gökyüzünü şenlendirdi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Moskova Rusya Güncel Haberler

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