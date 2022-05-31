Video: Moğolistan'da Nesli Tükenmekte Olan Gobi Ayılarının Nüfusu 50'yi Geçti - Haberler

Moğolistan Çevre ve Turizm Bakanı Bat-Ulzii Bat-Erdene yaptığı açıklamada, ülkedeki nesli tükenmekte olan Gobi ayılarının (Maazalai) nüfusunun 50'yi geçtiğini belirtti.

Moğolistan Bilimler Akademisi'ne bağlı Genel ve Deneysel Biyoloji Enstitüsü'ne göre, 2018 yılı sonunda dünyada sadece 36 Gobi ayısı kalmıştı.

Konuya ilişkin güncelleme yapan bakan, Çin'in Mazaalai nüfusunun koruması konusundaki yardımından dolayı minnettarlığını ifade ederken, iki ülkenin bu türü kurtarmak ve yaşam alanlarını geliştirmek için 2018'de bir teknik yardım projesinin uygulanmasına ilişkin anlaşma imzaladıklarını hatırlattı.

BAT-ULZII BAT-ERDENE, Moğolistan Çevre ve Turizm Bakanı:

"Çin'in teknik desteği ve iki ülkeden uzmanların ortak çabaları sayesinde, Maazalailerin korunması ve üremesi konularında bazı sonuçlar elde edildi. Elimizdeki en son güvenilir bilgilere göre, Moğolistan'da şu anda toplam 51 Maazalai bulunuyor."

İki taraf proje çerçevesinde, Gobi ayılarını tespit etmek için beslenme istasyonlarına gıda takviyeleri ile gözetleme kameraları yerleştirme gibi çalışmalar yaptı.

Nesli tükenmekte olan türlerin korunmasına odaklanan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Gobi Ayı Projesi'ne göre, yaşam alanları 1950'ler ve 1960'larla karşılaştırıldığında önemli ölçüde daralan Gobi ayıları, Moğolistan'ın güneybatısındaki Gobi Çölü'nde eşsiz bir ekotip olarak varlığını sürdürüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ulan Batur'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel