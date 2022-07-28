Video: Moğolistan'da 2022 İlkbaharında 24 Milyon Baş Besi Hayvanı Doğdu - Haberler

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Video: Moğolistan'da 2022 İlkbaharında 24 Milyon Baş Besi Hayvanı Doğdu

Video: Moğolistan'da 2022 İlkbaharında 24 Milyon Baş Besi Hayvanı Doğdu

Moğolistan Gıda ve Tarım Bakanı Zagdjav Mendsaikhan Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Moğolistan'ın ilkbaharda toplam 24 milyon baş yeni doğmuş besi hayvanına daha sahip olduğunu belirtti.

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Moğolistan Gıda ve Tarım Bakanı Zagdjav Mendsaikhan Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Moğolistan'ın ilkbaharda toplam 24 milyon baş yeni doğmuş besi hayvanına daha sahip olduğunu belirtti. Rakam, son beş yılın en yüksek seviyesine işaret ediyor.

Mendsaikhan düzenlenen basın toplantısında, "Dolayısıyla bugün itibariyle Moğolistan topraklarında toplam 91 milyon baş besi hayvanı var" dedi.

Moğolistan göçebe bir ülke. Hayvan yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi, denize kıyısı olmayan ülkenin madenciliğe bağımlı ekonomisini çeşitlendirmek için en uygun çözüm olarak görülüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ulan Batur'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel

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