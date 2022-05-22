Video: Mayın Müzesi, Afganistan'da Savaşın Dehşetini Gözler Önüne Seriyor - Haberler

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki OMAR Mayın Müzesi'nde, "gizli düşmanların" tehlikesine dikkat çekmek için savaşta kullanılan çeşitli kara mayınları ve patlamamış mühimmatlar sergileniyor.

SHI XIANTAO, Xinhua muhabiri

"Burası Afganistan'ın başkenti Kabil'deki OMAR Mayın Müzesi. Müze, mayın temizleme çalışmaları için bir mesleki eğitim merkezi olarak hizmet ediyor. Afganistan, dünyada mayınlardan en ağır şekilde etkilenen ülkelerden biri. Birleşmiş Milletlere göre, 1988 yılından bu yana 41.000'den fazla Afgan sivil kara mayınları nedeniyle yaşamını yitirdi veya yaralandı. Kurbanların üçte ikisinden fazlası çocuktu."

Her yıl 18 Mayıs'ta kutlanan Uluslararası Müzeler Günü'nde Xinhua'ya konuşan müzenin direktörü Mohammaddin Tarakhil, "Afganistan'daki savaş ve çatışmaların sonuçlarını merak ediyorsanız Kabil'deki mayın müzesini ziyaret edin" dedi.

Müze, Afganistan'da yıllardır süren savaş ve çatışmalarda kullanılan 53 tip kara mayınının 51'inden oluşan bir koleksiyona sahip.

MOHAMMADDIN TARAKHIL, OMAR Mayın Müzesi Direktörü

"Savaştan kalan kara mayınları ve patlamamış mühimmat, onları yerleştirenler ve mayın temizleme personeli dahil tüm insanlar için gizli düşmanlardır. Müzeler bir ülkenin kültürel mirasını temsil eder ve bir ülkeyi hızlı bir şekilde anlamak için en iyi penceredir. Bununla birlikte OMAR Mayın Müzesi, pek çok ülkeden gelen gizli düşmandan, yani kara mayınlarından çeşitli hoş olmayan hediyeleri sergiliyor."

Afganistan Afet Yönetimi ve İnsani İşlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı'nın Nisan ayında yaptığı açıklamaya göre, kara mayınları tarafından en fazla kirletilen ülkelerden biri olan Afganistan'da kara mayınları her ay 120'den fazla insanın ölümüne veya sakat kalmasına neden olmaya devam ediyor.

Savaştan kalan patlamamış mühimmat da dağlık ülkede sık sık Afganların ölümüne neden oluyor.

Bakanlık, Asya ülkesinin mayın tehdidinden kurtulmasının yedi ila sekiz yıl alabileceğini kaydetti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel