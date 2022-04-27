Video: Mart'tan Bu Yana Shanghai'ın Deniz-demiryolu Kombine Taşımacılığı Yıllık Bazda Yüzde 42 Arttı
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Çin Demiryolları Shanghai Bürosu Grubu Limited Şirketi'ne göre, Çin'in doğusundaki Shanghai'da Mart ayından bu yana toplam 655 deniz-demiryolu kombine yük seferi düzenlendi ve bu seferlerde yıllık yüzde 42 artışla toplam 84.000 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) mal taşındı.
Çin Demiryolları Shanghai Bürosu Grubu Limited Şirketi'ne göre, Çin'in doğusundaki Shanghai'da Mart ayından bu yana toplam 655 deniz-demiryolu kombine yük seferi düzenlendi ve bu seferlerde yıllık yüzde 42 artışla toplam 84.000 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) mal taşındı. Şirket yetkilileri, deniz-demiryolu kombine taşımacılığının, geçtiğimiz günlerde yeniden ortaya çıkan Kovid-19'un karayolu taşımacılığı üzerindeki olumsuz etkilerini büyük ölçüde rahatlattığını söylediler. Shanghai'dan gerçekleştirilen deniz-demiryolu kombine taşımacılığı ticaret hacminin yüzde 90'ının gerçekleştiği Luchao Limanı Merkez İstasyonu her gün, her biri acil durum yardımları içeren 20 TEU'nun üzerinde yük taşıyan en az 10 çift deniz-demiryolu yük treninin sorunsuz çalışmasını garanti etmek için gerekli tüm çalışmaları yaptı. WANG MINGWEI, Luchao Limanı Merkez İstasyonu Genel Müdür Yardımcısı: "İstasyonun çalışmasını garanti etmek için liman, demiryolu ve ilgili diğer tarafların çabalarını biraraya getirerek beş özel hat açıyoruz." Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor.