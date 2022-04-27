Video: Mart'tan Bu Yana Shanghai'ın Deniz-demiryolu Kombine Taşımacılığı Yıllık Bazda Yüzde 42 Arttı

Çin Demiryolları Shanghai Bürosu Grubu Limited Şirketi'ne göre, Çin'in doğusundaki Shanghai'da Mart ayından bu yana toplam 655 deniz-demiryolu kombine yük seferi düzenlendi ve bu seferlerde yıllık yüzde 42 artışla toplam 84.000 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) mal taşındı. Şirket yetkilileri, deniz-demiryolu kombine taşımacılığının, geçtiğimiz günlerde yeniden ortaya çıkan Kovid-19'un karayolu taşımacılığı üzerindeki olumsuz etkilerini büyük ölçüde rahatlattığını söylediler. Shanghai'dan gerçekleştirilen deniz-demiryolu kombine taşımacılığı ticaret hacminin yüzde 90'ının gerçekleştiği Luchao Limanı Merkez İstasyonu her gün, her biri acil durum yardımları içeren 20 TEU'nun üzerinde yük taşıyan en az 10 çift deniz-demiryolu yük treninin sorunsuz çalışmasını garanti etmek için gerekli tüm çalışmaları yaptı. WANG MINGWEI, Luchao Limanı Merkez İstasyonu Genel Müdür Yardımcısı: "İstasyonun çalışmasını garanti etmek için liman, demiryolu ve ilgili diğer tarafların çabalarını biraraya getirerek beş özel hat açıyoruz." Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor.

Xinhua / Güncel