Video: Madrid'de Susuz Kalan Bir Akbaba Kurtarıldı
İspanya'nın başkenti Madrid'de Çarşamba günü şehir merkezinde dolaşırken görülen susuz kalmış bir akbaba, belediye tarafından kurtarıldı.
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İspanya'nın başkenti Madrid'de Çarşamba günü şehir merkezinde dolaşırken görülen susuz kalmış bir akbaba, belediye tarafından kurtarıldı.
Olay yerine gelen Belediye Zabıtası Çevre Birimi'nden memurlar, hızlı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.
Daha sonra bir hayvan kurtarma merkezine götürülen akbaba, vahşi doğaya salınmadan önce burada tedavi edilecek.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor.
Xinhua / Güncel