Video: Madrid'de Susuz Kalan Bir Akbaba Kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Video: Madrid'de Susuz Kalan Bir Akbaba Kurtarıldı

Video: Madrid'de Susuz Kalan Bir Akbaba Kurtarıldı

İspanya'nın başkenti Madrid'de Çarşamba günü şehir merkezinde dolaşırken görülen susuz kalmış bir akbaba, belediye tarafından kurtarıldı.

 - Güncelleme:

İspanya'nın başkenti Madrid'de Çarşamba günü şehir merkezinde dolaşırken görülen susuz kalmış bir akbaba, belediye tarafından kurtarıldı.

Olay yerine gelen Belediye Zabıtası Çevre Birimi'nden memurlar, hızlı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Daha sonra bir hayvan kurtarma merkezine götürülen akbaba, vahşi doğaya salınmadan önce burada tedavi edilecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel

İspanya Madrid Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title