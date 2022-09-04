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Video: Macaristan-Çin Çift Dilli Okulunun Yeni Öğretim Yılı Törenle Açıldı

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Video: Macaristan-Çin Çift Dilli Okulunun Yeni Öğretim Yılı Törenle Açıldı

Macaristan-Çin Çift Dilli Okulu Perşembe günü Budapeşte'de yeni öğretim yılının açılışı için bir tören düzenledi.

Macaristan-Çin Çift Dilli Okulu Perşembe günü Budapeşte'de yeni öğretim yılının açılışı için bir tören düzenledi.

Macaristan-Çin Çift Dilli Okulu, Orta ve Doğu Avrupa'da Çince'yi yerel dille birlikte müfredatına alan tek tam-zamanlı devlet okulu olma özelliğini taşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Budapeşte'den bildiriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Macaristan Güncel Haberler

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