Video: Macaristan-Çin Çift Dilli Okulunun Yeni Öğretim Yılı Törenle Açıldı Güncel Haberler Macaristan-Çin Çift Dilli Okulu Perşembe günü Budapeşte'de yeni öğretim yılının açılışı için bir tören düzenledi. Macaristan-Çin Çift Dilli Okulu Perşembe günü Budapeşte'de yeni öğretim yılının açılışı için bir tören düzenledi. Macaristan-Çin Çift Dilli Okulu, Orta ve Doğu Avrupa'da Çince'yi yerel dille birlikte müfredatına alan tek tam-zamanlı devlet okulu olma özelliğini taşıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Budapeşte'den bildiriyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Macaristan Güncel Haberler

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