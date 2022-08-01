Video: Lanzhou'da 12.000'i Aşkın Öğretmen Vakalardaki Yeniden Artışla Mücadele Etmek İçin Gönüllü Oldu Çin'in kuzeybatısındaki Lanzhou'da yaz tatilindeki 12.000'den fazla öğretmen Temmuz başından itibaren Kovid-19 vakalarındaki yeniden artışla mücadelede ön cephede görev almak için gönüllü oldu. Çin'in kuzeybatısındaki Lanzhou'da yaz tatilindeki 12.000'den fazla öğretmen Temmuz başından itibaren Kovid-19 vakalarındaki yeniden artışla mücadelede ön cephede görev almak için gönüllü oldu. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lanzhou'dan bildiriyor. Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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