Video: Lanzhou'da 12.000'i Aşkın Öğretmen Vakalardaki Yeniden Artışla Mücadele Etmek İçin Gönüllü Oldu
Çin'in kuzeybatısındaki Lanzhou'da yaz tatilindeki 12.000'den fazla öğretmen Temmuz başından itibaren Kovid-19 vakalarındaki yeniden artışla mücadelede ön cephede görev almak için gönüllü oldu.
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Çin'in kuzeybatısındaki Lanzhou'da yaz tatilindeki 12.000'den fazla öğretmen Temmuz başından itibaren Kovid-19 vakalarındaki yeniden artışla mücadelede ön cephede görev almak için gönüllü oldu.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lanzhou'dan bildiriyor.
Xinhua / Güncel