Video: Lanzhou'da 12.000'i Aşkın Öğretmen Vakalardaki Yeniden Artışla Mücadele Etmek İçin Gönüllü Oldu - Haberler

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Video: Lanzhou'da 12.000'i Aşkın Öğretmen Vakalardaki Yeniden Artışla Mücadele Etmek İçin Gönüllü Oldu

Video: Lanzhou'da 12.000'i Aşkın Öğretmen Vakalardaki Yeniden Artışla Mücadele Etmek İçin Gönüllü Oldu

Çin'in kuzeybatısındaki Lanzhou'da yaz tatilindeki 12.000'den fazla öğretmen Temmuz başından itibaren Kovid-19 vakalarındaki yeniden artışla mücadelede ön cephede görev almak için gönüllü oldu.

 - Güncelleme:

Çin'in kuzeybatısındaki Lanzhou'da yaz tatilindeki 12.000'den fazla öğretmen Temmuz başından itibaren Kovid-19 vakalarındaki yeniden artışla mücadelede ön cephede görev almak için gönüllü oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lanzhou'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel

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