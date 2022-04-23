Video: Kuveyt Ramazan'da Folklorik Masa Üstü Oyunları Şampiyonası Düzenledi - Haberler

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Video: Kuveyt Ramazan'da Folklorik Masa Üstü Oyunları Şampiyonası Düzenledi

Xinhua - Güncel
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Video: Kuveyt Ramazan'da Folklorik Masa Üstü Oyunları Şampiyonası Düzenledi

Kuveyt'in Havalli vilayetinde 15-19 Nisan tarihleri arasında folklorik masa üstü oyunlarından oluşan Ramazan şampiyonası düzenlendi.

Kuveyt'in Havalli vilayetinde 15-19 Nisan tarihleri arasında folklorik masa üstü oyunlarından oluşan Ramazan şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya Kuveyt'in geleneksel karambol ve dama oyunları da dahil edildi.

Etkinlik, Kuveyt Spor Kamu Kurumu ve Kuveyt Gönüllü Çalışma Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlendi.

Gönüllü Çalışma Merkezi Başkanı Şeyha Amthal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, folklorik oyunlara yönelik bu turnuvaların düzenlenmesinin toplumsal mirasın korunmasına ve gençlerin elektronik oyunlardan uzaklaştırılmasına yardımcı olacağını düşünüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kuveyt'in Havalli ilinden bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Kuveyt, Nisan, Kamu, Güncel, Haberler

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