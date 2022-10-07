Üye Girişi
Haberi Paylaş

Video: Kudüs'te Halk Sukot Bayramına Hazırlanıyor

Güncel Haberler

Video: Kudüs'te Halk Sukot Bayramına Hazırlanıyor

HABER: Kudüs'te halk Sukot bayramına hazırlanıyorÇEKİM LİSTESİ: 1. İsraillilerin mersin ağacının dallarını seçmesinden ve bir "suka" kurmak için palmiye dalları almalarından çeşitli görüntüler2.

HABER: Kudüs'te halk Sukot bayramına hazırlanıyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. İsraillilerin mersin ağacının dallarını seçmesinden ve bir "suka" kurmak için palmiye dalları almalarından çeşitli görüntüler

2. Bir "suka"nın çevresindeki çocuklardan çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

İsrail'de halk, Pazar günü başlayacak olan Yahudi bayramı Sukot'ta bir haftalık kutlama yapacak.

Tatilde bazı Yahudiler, palmiye yaprakları gibi bitki materyalleriyle kaplı duvarlı bir yapı olan "suka" adı verilen bir tür geçici barınakta kalıyor.

Sukot kutlamalarında Yahudiler palmiye yaprağı sapı, narenciye, mersin ve söğüt dallarını kullanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Kudüs Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title