Video: Kovid-19 Vakalarında Yeniden Artış Yaşanan Shanghai'da Sürücüsüz Araçlarla Teslimat Yapılıyor - Haberler

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Video: Kovid-19 Vakalarında Yeniden Artış Yaşanan Shanghai'da Sürücüsüz Araçlarla Teslimat Yapılıyor

Xinhua - Güncel
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Video: Kovid-19 Vakalarında Yeniden Artış Yaşanan Shanghai'da Sürücüsüz Araçlarla Teslimat Yapılıyor

Yeniden artan Kovid-19 vakalarıyla mücadele eden magakent Shanghai'da teslimatlar sürücüsüz araçlarla yapılıyor.

Yeniden artan Kovid-19 vakalarıyla mücadele eden magakent Shanghai'da teslimatlar sürücüsüz araçlarla yapılıyor. Bu geçici hastanede insansız araçlar, teslimat yapmakla meşgul. Meituan'a ait onlarca insansız araç, şu ana kadar Shanghai'da 160.000'in üzerinde teslimat gerçekleştirdi. Günlük teslimat kapasitesi, 20.000 sipariş civarında bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor.

Xinhua / Güncel

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