Video: Kitlesel Taramalar Beijing'in Kovid-19'la Mücadelesinde Büyük Öneme Sahip - Haberler

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Video: Kitlesel Taramalar Beijing'in Kovid-19'la Mücadelesinde Büyük Öneme Sahip

Xinhua - Güncel
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Video: Kitlesel Taramalar Beijing'in Kovid-19'la Mücadelesinde Büyük Öneme Sahip

Kovid-19 vakalarında yaşanan yeniden artış dalgasını kontrol altına almak için zamana karşı yarışan Beijing'de Pazartesi ile Çarşamba günleri arasında 12 bölgede üç kitlesel nükleik asit testi taraması daha yürütülecek.

Kovid-19 vakalarında yaşanan yeniden artış dalgasını kontrol altına almak için zamana karşı yarışan Beijing'de Pazartesi ile Çarşamba günleri arasında 12 bölgede üç kitlesel nükleik asit testi taraması daha yürütülecek.

Beijing halkı, kentin salgınla mücadele politikasına tam destek veriyor ve Kovid-19 vakalarındaki yeniden artışa karşı kentin verdiği mücadeleye katkıda bulunuyor.

Kentte yürütülen kitlesel taramalar, yetkililerin kontrol önlemlerini zamanında uygulamalarına, potansiyel riskleri belirlemelerine ve virüs bulaşma yollarını kesmelerine yardımcı olarak önemli bir rol oynuyor.

Beijing'deki toplum çalışanlarının sesi:

-Bu kişilerin tümü dün evde nükleik asit testi oldu ve bir sonraki gün antijen testi yaptırmaları gerekiyor.

-Bu, antijen test kiti. Test sonucunun fotoğrafını çekin ve en kısa zamanda bana gönderin.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Pazartesi, Pekin, Güncel, Haberler

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