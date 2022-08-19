Video: İtalyan Şef, Çin'in Güneybatısında Çin Lezzetini İtalyan Tatlılarıyla Birleştiriyor

62 yaşındaki İtalyan tatlı şefi Franco Bergamino, Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesinde tatlı dükkanı işletiyor.

Çin'e ait malzeme ve lezzetleri İtalyan spesiyaliteleriyle birleştirdiği tatlılar satan Bergamino'nun dükkanı, birçok Çinli genç müşteriyi kendine çekiyor.

FRANCO BERGAMİNO, İtalyan tatlı şefi:

"Bazıları gerçek geleneksel İtalyan lezzetini taşıyan tatlılar ve bazıları ise molihua (yasemin) gibi farklı lezzetlerin birleşiminden oluşuyor.

İlk zamanlar pastamızı tadan biri, "aman tanrım, çok tatlı" demişti. O zaman anladık ki pastamız Chongqing halkının damak tadı için fazla tatlıydı. Bu yüzden çalıştık ve bir çözüm bulana kadar tekrar tekrar denedik. Chongqing halkının damak tadına uyması için şekeri keserek tarifi dengeledik. Şimdi, işler tamamen farklı. Bir sürü genç müşterimiz var. Onlar (bizim tatlımızı) seviyor."

Bergamino, Çin'e gelmeden önce memleketi Torino'da 90 yıllık geçmişe sahip iki tatlı dükkanı işletiyormuş.

Yıllar önce denizaşırı bir iş yapmaya karar verdiğinde dünyanın farklı ülkelerine seyahat eden Bergamino, Çin'in kendisi için en iyi seçim olduğuna karar vermiş.

FRANCO BERGAMİNO, İtalyan tatlı şefi:

"Böylece Çin'e 6 yıl önce, 2016'da geldim. Bence, (Chongqing) tamamen farklı bir kent. Tepe üzerine yüksek binalar inşa edilmiş bir kent hiç görmemiştim. İtalya'dayken, Çin hakkında tamamen farklı düşüncelerim vardı. Buraya geldiğimde gerçek Çin'in ne olduğunu anladım."

Bergamino, iyi vergi politikaları ve elverişli yaşam koşullarına sahip olan Çin'in, işleri için daha uygun olduğunu söyledi.

Gelecek planları için ise Bergamino, 90'lı yaşlarına kadar çalışmaya devam etmeyi ve yaptığı tatlıların cazibesiyle daha fazla Çinli müşteriye ulaşmayı umuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor.