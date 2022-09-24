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Video: İsrail Yeni Gemisavar Deniz Füzesi Sistemini Test Etti

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Video: İsrail Yeni Gemisavar Deniz Füzesi Sistemini Test Etti

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, İsrail Donanması'nın yeni bir gemisavar deniz füze sisteminin testlerini "başarıyla tamamladığı" belirtildi.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, İsrail Donanması'nın yeni bir gemisavar deniz füze sisteminin testlerini "başarıyla tamamladığı" belirtildi.

Bakanlığa göre, gelişmiş bir uzun menzilli gemisavar füze sistemi olan Gabriel V'nin testleri, sistemin çeşitli hedefleri engelleme kapasitesini kanıtladı. Ağustos ayında yapılan bir denemede, Sa'ar 6 sınıfı bir korvet, sahte bir gemiye bir Gabriel V füzesi fırlattı ve onu yok etti.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, sistemin önleyici füzeleri farklı deniz ve hava koşullarında yüzlerce kilometre yol alabiliyor. Açıklamada, "Füze, çok çeşitli hedef ve tehditlerin önlenmesini ve imha edilmesini sağlıyor" denildi.

Ordu, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi ve Savunma Bakanlığı'nın araştırma ve geliştirme bölümü tarafından geliştirilen Gabriel V'nin "deniz savunması alanında bir atılım" olduğunu söyledi.

Donanma Başkomutan Yardımcısı Guy Goldfarb yaptığı açıklamada, "Gabriel V gemisavar füze sistemi, İsrail Donanması'nın deniz sahasındaki ve çok çeşitli ek saha ve hedeflerdeki operasyonel ve savunma yeteneklerini güçlendirecek" dedi.

Goldfarb, İsrail'in, ülkenin Akdeniz'deki doğalgaz sahalarına atıfta bulunarak, füzeleri "stratejik varlıklarını" savunmak için kullanacağını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Münir Karaloğlu İsrail Güncel Haberler

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