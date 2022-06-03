Video: İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Öldürdü - Haberler

Filistinli yetkililere göre, İsrail ordusu Perşembe günü Batı Şeria'da iki Filistinliyi öldürdü, böylece Çarşamba gününden bu yana ölenlerin sayısı dörde yükseldi.

Merkezi Ramallah'ta bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı basın açıklamasında, 17 yaşındaki Muhammed Odeh'in Ramallah'ın batısındaki El-Midya köyündeki ayrım duvarının yakınında vurularak öldürüldüğünü bildirdi.

Bakanlık, "Odeh'in, Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'ne göğsünde bir kurşun yarasıyla kritik bir halde getirildiğini, ancak hayatını kurtarmak için gösterilen tüm çabalara rağmen yaralarına yenik düştüğünü" açıkladı.

İsrail güçleri Perşembe günü erken saatlerde de, Beytüllahim'in güneyindeki Deyşeh mülteci kampında çıkan silahlı çatışma sırasında Ayman Muheisen'i vurarak öldürdü.

İsrail askerleri Çarşamba günü, El Halil kenti yakınlarındaki El-Arrub mülteci kampının girişinde Gufran Verasine'yi askerlere doğru bıçakla "ilerlediği" bahanesiyle öldürmüştü.

Bu arada İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin yakınlarındaki Ya'bad köyüne düzenledikleri baskında 24 yaşındaki Bilal Kabaha'yı öldürdü.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu İsrail'in Filistinlileri katletmesine derhal müdahale etmeye çağırdı ve İsrail'i "savaş suçu" işlemekle suçladı.

İsrail günün erken saatlerinde, Deya'a Hamarsheh'in, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinin batısındaki Ya'bad köyündeki evini havaya uçurdu. İsrail, Hamarsheh'i Mart ayı sonunda İsrail'in merkezindeki sahil kenti Tel Aviv'de düzenlediği bir silahlı saldırıda 5 İsrailliyi öldürmekle suçluyordu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ramallah'tan bildiriyor.

Xinhua / Güncel