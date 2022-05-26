Video: İsrail'in Ramat Gan Kentinde Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Kum Kedileri Dünyaya Geldi - Haberler

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Video: İsrail'in Ramat Gan Kentinde Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Kum Kedileri Dünyaya Geldi

Xinhua - Güncel
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Video: İsrail'in Ramat Gan Kentinde Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Kum Kedileri Dünyaya Geldi

İsrail'in orta kesimindeki Ramat Gan kentinde bulunan Ramat Gan Safari Parkı'nda son derece nadir görülen bir çift kum kedisinin beş yavrusu dünyaya geldi.

İsrail'in orta kesimindeki Ramat Gan kentinde bulunan Ramat Gan Safari Parkı'nda son derece nadir görülen bir çift kum kedisinin beş yavrusu dünyaya geldi.

Kum kedileri dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi altında ve doğada sadece 10.000 tane, hayvanat bahçelerinde ise 178 tane kaldığına inanılıyor. Aynı zamanda "kumul kedileri" olarak da adlandırılan bu kedigiller, Ortadoğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'ya özgüdür. Çöl hayatına alışkın olan bu tür, su içmeden aylarca kumullarda yaşayabilir.

Yavruların anne ve babası İsrail'deki tek kum kedileriydi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ramat Gan'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel

İsrail, Güncel, Haberler

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