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Video: İspanya'da Traktörlerle Dev Satranç Oynandı

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Video: İspanya'da Traktörlerle Dev Satranç Oynandı

Hafta sonu, İspanya'nın orta kesiminde yer alan Hinojosa köyü yakınlarında traktörlerle "oynanan" özel bir satranç oyunu düzenlendi.

Hafta sonu, İspanya'nın orta kesiminde yer alan Hinojosa köyü yakınlarında traktörlerle "oynanan" özel bir satranç oyunu düzenlendi.

Oyun sırasında köye yakın tarlalar 25.000 metrekareyi aşan dev bir "satranç tahtasına" dönüştürüldü.

Satranç taşlarını; şah olarak görev yapan iki biçerdöverle piyonlar, kaleler, atlar ve filler yerine görev yapan 30 traktör oluşturdu.

PABLO, traktörlü satranç oyuncusu

"Satranç tahtasında bir hamle sadece saniyeler sürer, ancak burada dakikalarca sürüyor, çünkü hamleyi traktörlere iletmeniz ve sürücülerin de traktörleri o pozisyona sürmeleri gerekiyor."

Etkinliğe yaklaşık 2 bin ziyaretçi katıldı.

Organizatörler, bu turnuvayı düzenlemelerinin ardındaki nedenin insanların dikkatini kırsal nüfustaki düşüşe çekmek olduğunu vurguladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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