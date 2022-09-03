Video: İran Cumhurbaşkanı: Çin'le İşbirliğini Genişletmek İstiyoruz

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yakın zamanda yaptığı konuşmasında ülkesinin çeşitli alanlarda Çin'le birçok işbirliğinin bulunduğunu ve ikili ilişkileri genişletmeye kararlı olduklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yakın zamanda yaptığı konuşmasında ülkesinin çeşitli alanlarda Çin'le birçok işbirliğinin bulunduğunu ve ikili ilişkileri genişletmeye kararlı olduklarını söyledi.

Pazartesi günü hükümetin kuruluşunun birinci yıl dönümü vesilesiyle düzenlediği basın toplantısında konuşan Reisi, İran'ın Çin'le ilişkilerinin uluslararası ortamdan ve diğer sorunlardan etkilenmeyeceğini ifade etti.

Reisi, ülkesinin Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkeleriyle işbirliğinin "son derece önemli" olduğunu da vurguladı.

Xinhua muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta bu işbirliğinin "ülkesini Asya'nın ekonomik altyapısına bağladığını" dile getiren Reisi, "İran'ın bölgedeki ticaret ve ekonomiden kendi payını alması son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tahran'dan bildiriyor.