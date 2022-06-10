Video: İklim Değişikliğinin Bal Üretimini Olumsuz Etkilediği Gazze'de Arıcılar Zor Durumda - Haberler

İklim değişikliği ve çevre kirliliği Gazze Şeridi'ndeki bal üretimini önemli ölçüde etkileyerek Gazze'deki bal üreticilerinin karşı karşıya olduğu çıkmazı daha da kötüleştirdi.

Yerel bir arıcı olan Issam Jarada, hem kovan sayısının hem de kovan başına bal veriminin düşmesi nedeniyle bölgedeki bal üretiminin son 15 yılda düştüğünden şikayet etti.

ISSAM JARADA, Arıcı

"Geçmişte üretim bol, gelir iyiydi. 15 yıldır iklim değişikliği üretimi olumsuz etkiliyor. ve bu yıl çok ciddi bal kaybımız olduğu için en ciddi durumla karşı karşıyayız. Nisan'da krizlerle karşılaştık. Genellikle Mart'ta bal hasadı için hazırlanırdık ama şimdi arıcılar hasadı mayıs sonrasına ertelediler."

Bal fiyatlarında da sert düşüş yaşanıyor.

Issam Jarada'nın oğlu İbrahim Jarada, şimdi bir kilo balı sadece 20 ABD dolarına, yani eskisinden çok daha düşük bir fiyata satmak zorunda olduklarını söyledi.

Ancak bu güçlükler arıcıların bir çıkış yolu bulmaya çalışmasını engellemedi. Arıcılar, hükümeti, yeni üretim yöntemlerinde ustalaşmalarına yardımcı olacak eğitim sınıfları oluşturmaya çağırdı.

IBRAHIM JARADA, Arıcı

"Açıkçası atalarımızdan bize miras kalan bir meslek bu ve özellikle bu alanda adımızı duyurduğumuzdan beri bu işi hobi olarak yapıyoruz. Bu da beni ziraat mühendisliği okumaya ve bu alanda uzmanlaşmaya sevk etti."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel