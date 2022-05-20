Video: Hollanda'daki Dijital Sanat Merkezinde, Sanat Hayat Buluyor - Haberler

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Video: Hollanda'daki Dijital Sanat Merkezinde, Sanat Hayat Buluyor

Xinhua - Güncel
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Video: Hollanda'daki Dijital Sanat Merkezinde, Sanat Hayat Buluyor

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da açılan, ülkenin en büyük dijital sanat merkezi Fabrique des Lumieres'de sanat hayat buluyor.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da açılan, ülkenin en büyük dijital sanat merkezi Fabrique des Lumieres'de sanat hayat buluyor.

Toplam 3.800 metrekarelik bir alana kurulan ve 17 metre yüksekliğe kadar varan duvarları olan sanat merkezi, büyük bir eski gaz fabrikasının arazisinde yer alıyor. Merkez; klasik, modern ve çağdaş sanatçıların etkileyici sergilerine ev sahipliği yapıyor.

Burada çarpıcı sanat eserleri; ileri teknoloji, 100'ün üzerinde son teknoloji ürünü projektörler ve eşlik eden müzik sayesinde hayat buluyor.

Açılış sergisi, ünlü Avusturyalı sanatçılar Gustav Klimt ve Friedensreich Hundertwasser'in dijitalleştirilmiş sanat eserlerinden oluşuyor.

Bir diğer sergi alanında ise "Yolculuk" ve "Anılar" adlı iki çağdaş deneysel video eseri ziyaret edilebilir.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amsterdam'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Hollanda, Güncel, Haberler

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