Video: Hollanda'da 42. Scheveningen Uçurtma Festivali Başladı

Hollanda'nın en büyük uluslararası uçurtma festivali olan Scheveningen Uçurtma Festivali'nin 42'ncisi Cumartesi günü Lahey'in bir bölgesi olan Scheveningen'in plajında başladı.

Hollanda'nın en büyük uluslararası uçurtma festivali olan Scheveningen Uçurtma Festivali'nin 42'ncisi Cumartesi günü Lahey'in bir bölgesi olan Scheveningen'in plajında başladı.

Aralarında uçan ejderha, balina ve yengeçlerin de bulunduğu çeşitli renk, şekil ve büyüklükte güzel görünümlü uçurtmalar Cumartesi sabahı Scheveningen plajının üzerinde yükselerek gökyüzünü süsledi.

İki günlük festival süresince onlarca ülkeden uçurtmacı havada uçurtma şovları ve tanıtımları sunacak.

Ziyaretçiler, havadaki uçurtmaları keyifle izlemenin yanı sıra uçurtma sörfü gibi uçurtmayla yapılan spor programlarına da katılabilecek ve uçurtma yapmayı veya uçurmayı öğrenebilecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lahey'den bildiriyor.