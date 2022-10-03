Video: Hindu Festivali Durga Puja Hindistan'ın Mumbai Kentinde Başladı

Hindistan'ın finans başkenti Mumbai'de, Hindu festivali Durga Puja iki yıl aranın ardından yeniden kutlanmaya başladı.

Bu yıl, Mumbai'de 100 yıllık bir kulüp olan "Bengal Kulübü", yaklaşık beş buçuk metre yüksekliğindeki şehrin en uzun Durga putuna ev sahipliği yapacak.

2020 ve 2021'de, pandemi nedeniyle kutlamalar sönük geçmişti. Bu yıl Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldığı için Durga Puja'nın ölçeği büyütüldü.

Durgotsava veya Sharodotsava olarak da bilinen ve Hint yarımadasında her yıl kutlanan Durga Puja Festivali'nde halk Hindu tanrıçası Durga'ya saygılarını sunuyor.

Festival özellikle Hindistan'ın Batı Bengal, Bihar, Assam, Odisha, Tripura eyaletlerinde popüler ve geleneksel olarak kutlanıyor.

1 Ekim'de başlayan festival 5 Ekim'e kadar sürecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Mumbai'den bildiriyor.