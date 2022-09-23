Video: Güneydoğu Asya, Toparlanmayı Hızlandırmak İçin Çin'in Dijital Teknolojisine Odaklandı

Güneydoğu Asya ülkeleri, pandemi sonrası ekonomik toparlanma ve ulusal dijital dönüşümü başarma yolunda Çin'in dijital teknolojisine odaklandı.

Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı Chaiwut Thanakamanusorn, küresel BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojisi) sanayicilerini biraraya getiren bir etkinlik olan ve 19-21 Eylül tarihlerinde düzenlenen Huawei Connect 2022'de Tayland'ın pandemi sonrası dönemde ekonomik büyümenin temel itici gücü olarak dijital dönüşüme öncelik veren bilgi ve inovasyon açısından yoğun bir ekonomik modele yönelmesi gerektiğini söyledi.

Chaiwut'a göre, Güneydoğu Asya ülkeleri arasında Tayland'ın dijital dönüşümü erken başladı ve hızlı bir gelişme sağladı, özellikle Kovid-19 pandemisi döneminde mobil ödeme, e-ticaret, bulut uygulamaları gibi büyük dijital teknoloji uygulamalarının penetrasyon oranı yüzde 20'den fazla arttı.

5G istasyonlarının kurulumundan akıllı hastanelere ve yüzen güneş enerjisi çiftliklerine kadar, Çin teknolojileri ülkenin dijitalleşme yolculuğunun birçok alanında görülebiliyor.

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Enerji Bakanı Supattanapong Punmeechaow, ülkenin dönüşümüne, özellikle 5G ve bulut uygulamalarına yönelik katkılarından dolayı Huawei'ye teşekkür etti ve daha iyi ve daha yeşil bir Tayland elde etmek için kapsamlı işbirliği umudunu dile getirdi.

Huawei, bölgenin dijital gelişimini daha da kolaylaştırma yolunda şirketin ülkedeki konumunu derinleştirmek için 5G, bulut ve yapay zeka gibi alanlarda ortak ağını genişletmeyi amaçlayan "Bulut Kullan, Küresel Ol" planını, 3 gün süren etkinlikte başlattı.

Tayland, 2027 yılına kadar dijital ekonominin, GSYİH'sinin yüzde 30'unu oluşturmasını hedefliyor. Endonezya gibi diğer Güneydoğu Asya ülkeleri de benzer şekilde ulusal kalkınma stratejisinin bir parçası olarak dijital dönüşüme öncelik verdi.

Endonezya Ekonomik İşler Koordinasyon Bakanı Airlangga Hartarto, Endonezya'nın dijital dönüşümü bu yılki G20 zirvesinin temel önceliklerinden biri haline getirdiğini ve esas olarak KOBİ'lerin dijitalleşmesi ve dijital altyapılar oluşturmaya odaklanma yoluyla daha kapsayıcı bir küresel ekonomik toparlanma sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Huawei; Tayland, Malezya ve Singapur'da veri merkezleri işleterek ve bu yıl içinde Endonezya'da yeni veri merkezlerini kullanıma sunmayı planlayarak bölgesel dijital altyapı gereksinimini karşılıyor.

ASEAN Vakfı'nın yönetici direktörü Yang Mee Eng'e göre, dijital endüstrinin gelişimi ekonomik büyümeyi artırmak için fırsatlar sunarken, özellikle gençler arasında dijital becerilere yönelik benzeri görülmemiş bir talep yaratıyor.

Yang, vakfın bu yıl Huawei ile ortaklaşa başlattığı ve eğitim ve bilgi transferi yoluyla BİT sektöründeki yerel potansiyelin ortaya çıkarılmasını amaçlayan Geleceğin Tohumları Projesi'nden bahsetti.

Huawei'nin Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Hu Houkun, Asya-Pasifik bölgesindeki proje ve diğer şirket girişimleri aracılığıyla önümüzdeki 5 yıl içinde ek 500.000 BİT profesyonelini eğitmeyi taahhüt etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bangkok'tan bildiriyor.