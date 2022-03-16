(VİDEO-GRAFİK) Türkiye'nin en uzun asma köprüleri

Türkiye'nin asma köprülerinin uzunluklarının video grafikle gösterilmesi Türkiye'nin en uzun asma köprüleri ihtişamlarıyla dikkati çekiyor. Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan 1915 Çanakkale Köprüsü de 2023 metrelik orta açıklığıyla 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' konumunda.

AA / Güncel Türkiye, Güncel, Haberler