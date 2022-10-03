Video: Geri Getirilen Kültürel Kalıntılar Shanghai'da Sergileniyor Güncel Haberler Shanghai'daki Minhang Müzesi'nde yurtdışından geri getirilen Çin kültürel kalıntılarından oluşan bir sergi açıldı. Shanghai'daki Minhang Müzesi'nde yurtdışından geri getirilen Çin kültürel kalıntılarından oluşan bir sergi açıldı. Sergilenenler arasında başkent Beijing'deki Eski Yazlık Saray'ın bronz hayvan başlarının yanı sıra antik çağlardan kalma 40'tan fazla bronz eşya yer alıyor. Sergi 26 Eylül - 18 Aralık tarihleri arasında açık kalacak. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai kentinden bildiriyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Saray Pekin Güncel Haberler

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