Video: Genç Tasarımcının 3d Baskıyla Yaptığı Giysi Yeni Zelanda'da Ödül Kazandı

Genç tasarımcı Sun Ye, Cuma günü Wellington'da düzenlenen 2022 GiyilebilirSanat Dünyası (WOW) Ödül Gecesi'nde Monokromatik bölümünde en iyi tasarım ödülüne layık görüldü.

Sun, bu yıl Aotearoa, Avangart, Açık, Mimari, Elizabeth Dönemi ve Monokromatik olmak üzere altı bölümde verilen ödülleri kazananlar arasında yer aldı. 2022 WOW Ödülleri, Wellington'daki TSB Arena'da açıklandı ve Supreme WOW Ödülü Yeni Zelandalı sanatçı Kate MacKenzie'ye verildi.

Sun, gözyaşları içerisinde, geçen yıllardaki tüm çabalarının nihayet meyvesini verdiğini söyledi.

LIFE adlı giysi, Ma Yuru ve Zhou Honglei ile bir ortak tasarım çalışması. Sun, ödül töreninden sonra Xinhua'ya verdiği demeçte, "Yine de bu gece burada olabilen şanslı kişi benim," dedi ve "Dünyadaki diğer tüm finalistlerle birlikte olmak büyük bir onur" diye ekledi.

Sun, "Estetik olarak giysinin bir yaşam duygusunu yansıtmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi kökler ve gövdeler özgürce büyüyüp yayılabiliyor. Teknik olarak, bunu yeni bir yöntem olan 3D baskı ile gerçeğe dönüştürdük" diye konuştu.

Sun, "Tasarım, serbest büyüme sırasında bitki kök damarlarının doğal biçimini simüle etmek için parametrik tasarım modellemesinin yeni bir görsel sunum yöntemini benimsiyor. 3D baskı, doğal yaşamın yeni bir sunumunu yaparak pürüzsüz çizgiler ve geçişlerin bir karışımını sunuyor" dedi.

Çin'in Shanghai kentindeki Donghua Üniversitesi'nden mezun olan genç tasarımcı Sun WOW ödülünü ikinci kez kazanmış oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wellington'dan bildiriyor.