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Video: 'Futbol' Oynayan Japon Balıkları

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Video: 'Futbol' Oynayan Japon Balıkları

Çin'in Guangdong eyaletindeki bir balık meraklısı, Japon balığını kendi yaptığı mini su altı sahasına sahip akvaryumda "futbol oynamak" için "eğitti".Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Jieyang kentinden bildiriyor.

Çin'in Guangdong eyaletindeki bir balık meraklısı, Japon balığını kendi yaptığı mini su altı sahasına sahip akvaryumda "futbol oynamak" için "eğitti".

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Jieyang kentinden bildiriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Futbol Japon Güncel Haberler

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