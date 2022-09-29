Video: 'Futbol' Oynayan Japon Balıkları
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Çin'in Guangdong eyaletindeki bir balık meraklısı, Japon balığını kendi yaptığı mini su altı sahasına sahip akvaryumda "futbol oynamak" için "eğitti".Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Jieyang kentinden bildiriyor.
Çin'in Guangdong eyaletindeki bir balık meraklısı, Japon balığını kendi yaptığı mini su altı sahasına sahip akvaryumda "futbol oynamak" için "eğitti".
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Jieyang kentinden bildiriyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel