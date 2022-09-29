Video: 'Futbol' Oynayan Japon Balıkları Güncel Haberler Çin'in Guangdong eyaletindeki bir balık meraklısı, Japon balığını kendi yaptığı mini su altı sahasına sahip akvaryumda "futbol oynamak" için "eğitti".Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Jieyang kentinden bildiriyor. Çin'in Guangdong eyaletindeki bir balık meraklısı, Japon balığını kendi yaptığı mini su altı sahasına sahip akvaryumda "futbol oynamak" için "eğitti". Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Jieyang kentinden bildiriyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Futbol Japon Güncel Haberler

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