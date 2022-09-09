Video: Fransa Ciddi Bir Patates Arzı Sıkıntısıyla Karşı Karşıya

Bu yaz Avrupa'yı vuran olağanüstü kuraklık nedeniyle Fransızların favori sebzelerinden patateste bu yıl kıtlık yaşanabilir.

Bu yaz Avrupa'yı vuran olağanüstü kuraklık nedeniyle Fransızların favori sebzelerinden patateste bu yıl kıtlık yaşanabilir.

Fransız Ulusal Patates Üreticileri Birliği, bu yıl Fransız topraklarında yaklaşık 1,5 milyon ton patates kaybı ve bu nedenle yaklaşık 250 milyon euro tutarında bir zarar olabileceğini tahmin ediyor.

EuroStat tarafından 2021 yılının Ağustos ayında yayınlanan verilere göre, 2020'de AB üretiminin yüzde 15,7'sini yapan Fransa, Avrupa'nın üçüncü en büyük patates üreticisi konumundaydı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Saint-Etienne'den bildiriyor.