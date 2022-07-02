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Video: Finlandiya'daki Ortaçağ Pazarı'ndan Manzaralar

Xinhua - Güncel
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Video: Finlandiya'daki Ortaçağ Pazarı'ndan Manzaralar

Finlandiya'nın güneybatısındaki Turku kentinde her yıl düzenlenen Ortaçağ Pazarı, Perşembe günü yeniden kuruldu.

Finlandiya'nın güneybatısındaki Turku kentinde her yıl düzenlenen Ortaçağ Pazarı, Perşembe günü yeniden kuruldu.

Açık hava el sanatları pazarında, Ortaçağ kıyafetleri içindeki tezgah sahipleri güçlü bir Ortaçağ atmosferi yarattı.

Pazardaki tezgahlarda çeşitli el sanatları ürünlerinin yanı sıra yiyecek ve içecek de sunuluyor. Ayrıca oyuncular, sokakta Ortaçağ'da Turku'daki yaşama ilişkin sahneleri yeniden canlandırarak turistleri eğlendiriyor.

Finlandiya'nın en eski kenti olan Turku aynı zamanda ülkenin eski başkenti. İlk kez 1996'da gerçekleştirilen ve Finlandiya'nın en büyük Ortaçağ etkinliği olan Turku Ortaçağ Pazarı, tarihi şehir merkezinin tam ortasında benzersiz bir mekanda kuruluyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Turku'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel

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