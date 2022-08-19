Video: Fas'taki Binicilik Sanatı Festivalinde İlk Kez Kadınlar da Yer Aldı

Fas'ta eski bir savaşçı geleneği mirası olan ve "fantazya" olarak da bilinen binicilik sanatı "Tbourida" artık erkeklere özgü bir gelenek değil.Fas'ın başkenti Rabat'ın altı kilometre güneyinde yer alan Mohamadia kasabasında yaz festivalleri başladı.

Fas'ta eski bir savaşçı geleneği mirası olan ve "fantazya" olarak da bilinen binicilik sanatı "Tbourida" artık erkeklere özgü bir gelenek değil.

Fas'ın başkenti Rabat'ın altı kilometre güneyinde yer alan Mohamadia kasabasında yaz festivalleri başladı.

Bu yıl, Mohamadia'daki festivallere başkanları Amal ile bir grup kadın binici de katılıyor. Bu biniciler, yüzyıllardır tamamen erkeklere has kalmış bu geleneğe kabul ediliyor ve alkışlarla bu geleneğe entegre ediliyor.

Kırsal bölgelerde son derece popüler olan bu muhteşem süvari gösterisi silahların eşzamanlı ateşlenmesiyle sonuçlanıyor. Bu gösteri genellikle hasat sezonundan sonra yaz festivalleri sırasında düzenleniyor.

Her yıl binlerce heyecanlı seyirci, ülkenin en önemli binicilik festivali sırasında bu görkemli gösteriye katılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Rabat'tan bildiriyor.