Video: Farklı Ülkelerden Birçok Ürün, Çin-Asean Fuarı'nda Çinli Müşterilerin İlgisini Çekiyor

El yapımı halılar, kahve ve şarap gibi Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinden çok çeşitli ürünler ve daha fazlası, devam eden 19. Çin-ASEAN Fuarı'nda birçok Çinli müşterinin ilgisini çekiyor.

El yapımı halılar, kahve ve şarap gibi Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinden çok çeşitli ürünler ve daha fazlası, devam eden 19. Çin-ASEAN Fuarı'nda birçok Çinli müşterinin ilgisini çekiyor.

"RCEP'de (Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık) Yeni Fırsatları Paylaşmak, Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi'nin 3.0 Sürümünü Oluşturmak" temalı dört günlük fuar, 16-19 Eylül tarihleri arasında Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de gerçekleşiyor.

Fuarın çevrimdışı etkinliğine toplam 1.653 şirket katıldı. Bu arada, çevrimiçi fuar 2.000'den fazla firmayı kendine çekti.

İlk Çin-ASEAN Fuarı'nın 2004 yılında düzenlenmesinden bu yana etkinlik, ASEAN firmalarının Çin pazarına girmesi için aktif bir platform oluşturdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor.