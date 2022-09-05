Video: Etiyopya Maliye Bakanı: Etiyopya ve Çin Kapsamlı, Stratejik Ekonomik İşbirliğinin Tadını Çıkarıyor

Etiyopya Maliye Bakanı Ahmed Shide, Etiyopya ve Çin'in karşılıklı kazanç ve işbirliği temelinde inşa edilen kapsamlı bir stratejik ortaklığa sahip olduğunu söyledi.

Etiyopya Maliye Bakanı Ahmed Shide, Etiyopya ve Çin'in karşılıklı kazanç ve işbirliği temelinde inşa edilen kapsamlı bir stratejik ortaklığa sahip olduğunu söyledi.

Bakan Shide, kısa süre önce gerçekleştirilen mülakatta iki dost ulusun birçok alanda birlikte çalıştığını ifade etti.

AHMED SHİDE, Etiyopya Maliye Bakanı:

"Çin ve Etiyopya son on yılda birçok alanda, özellikle de finansal kalkınma alanında birlikte çalıştı. Çin, Etiyopya- Cibuti standart demiryolu hattı gibi birçok büyük projenin uygulamasında kullanılan mali kaynakların önemli ölçüde geliştirilmesi açısından kalkınma ortaklığına çok yatırım yaptı."

Maliye Bakanı, Çin'in yollar, enerji, organize sanayi bölgeleri ve su tedariği başlıklarında bir dizi projeyi gerçekleştirmesinde de Etiyopya'ya yardım ettiğini belirtti.

AHMED SHİDE, Etiyopya Maliye Bakanı:

"Çin, teknik destek ve kapasite inşası bağlamında tarım sektörüne ve diğer sektörlere yardım ediyor. Aynı zamanda doğal kaynakların geliştirilmesi konusunda da bir stratejik ortaklık üzerine çalışıyoruz."

Bakan, iki ülke arasındaki ortaklığın hacim, çeşitlilik ve kalite açısından büyüyeceğine ve her iki ülkenin ve halkların çıkarına olacak sonuçlar yaratacağına dair iyimserliğini de dile getirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Addis Ababa'dan bildiriyor.